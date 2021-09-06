В Челябинске после ДТП с маршруткой встало движение на улице Труда

Пассажиры в аварии не пострадали

В Челябинске столкнулись маршрутное такси №50 и ВАЗ-2110. Авария произошла около 9:30 6 сентября на улице Труда, рядом с остановкой «ТРК Родник».

Как сообщают очевидцы, никто из людей не пострадал, пассажиры покинули микроавтобус и пересели на другой транспорт. У легкового автомобиля сломано зеркало заднего вида, на борту маршрутки осталась царапина.

Машины получили мелкие повреждения

Столкнувшиеся машины перекрыли весь правый ряд при движении в сторону улицы Энгельса. Затруднен также выезд из ТРК и проезд по участку улицы Северо-Крымской перед поворотом на улицу Труда.

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