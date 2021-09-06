В Челябинском минздраве рассказали, как бороться с прокрастинацией

За успешную борьбу с прокрастинацией нужно себя вознаграждать Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

6 сентября — неофициальный международный День борьбы с прокрастинацией — приводящей к психологическим проблемам склонностью откладывать на потом важные дела.

В министерстве здравоохранения Челябинской области дали рекомендации тем, кто готов сделать что угодно, лишь бы не браться за необходимую, но вызывающую неприятные ощущения задачу.

В минздраве подчеркивают, что важнейшие средства борьбы с прокрастинацией — дисциплина и планирование дел. Для каждой задачи нужно отдельно определить важность, срочность и нужность.

Выполнять планы стоит, начиная с наименьшего. Это поможет укрепить уверенность в себе, чтобы затем взяться за более крупную задачу.

— За хорошую выполненную работу не забывайте устраивать себе дни осознанного ничегонеделания, — советуют в минздраве.

Специалисты министерства уточняют, что откладывание дел — нормальное явление, если только не увлечься им слишком сильно. Тогда трудно будет не только довести до конца начатое дело, но и взяться за что-либо новое.

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