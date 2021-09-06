В Челябинске появятся две новые площадки для выгула собак

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 31 октября в челябинском парке имени Тищенко Металлургического района откроется новая площадка для выгула собак. Она будет организована во время реконструкции парка «Металлург».

— Сегодня мы заключаем контракт на строительство площадки по выгулу собак, — рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. — Также разобрали бетон у главной входной группы, уложили плитку у фонтана.

Сегодня начинается благоустройство площадки для собак в Советском районе Челябинска, — доложил глава района Владислав Макаров. Она разместится на улице Доватора.

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