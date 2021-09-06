В Челябинской области сняли хороший асфальт на дороге, которую недавно ремонтировали

Под занавес дорожного сезона рабочие взялись за поселок Краснокаменка Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Этим летом в Уйском районе начался долгожданный ремонт дороги от поселка Мирный до деревни Краснокаменка. По ней жители нескольких поселков едут до трассы М5.

Как вспоминают жители, асфальтовую дорогу делала еще советская власть, к приезду какой-то делегации в местный профилакторий. С тех пор иногда латали «заплатками» или просто присыпали щебнем. Последние несколько лет дорога была как после бомбежки. Участок протяженностью около 7 км приходилось преодолевать на минимальной скорости.

Тем не менее, у внимательных жителей возникло множество вопросов к дорожникам.

Асфальт просто «перепахали» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— В поселке Краснокаменка 2-3 года назад сделали новый асфальт, а они все ободрали. Работают медленно. Лучше бы взялись за Мирный и починили улицу Труда, которая ведет через поселок. А то закатали только до садов, — возмущаются жители Мирного. — Вдоль обновленной дороги сделали стоянку для дорожной техники — разобьют ведь новый асфальт!

Так снимают асфальт Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Мы задали все вопросы в Миндортранс Челябинской области.

— Действительно несколько лет назад в Краснокаменке укладывали тонкий слой асфальта — это была временная мера. Сейчас строится хорошая дорога. Что касается размещения техники — это риски подрядчика. Объемы еще не сданы, на верхний слой будет гарантия четыре года. Если дорожная техника повредит дорогу, подрядчик будет переделывать за свой счет, — уточнили в Миндортрансе.

Работы обещают завершить до конца октября.

Асфальт на дороге Мирный-Краснокаменка не обновляли с прошлого века Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Что касается дороги в поселке Мирный, и. о. главы администрации Соколовского сельского поселения Мария Приданникова в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск, сообщила: отремонтировать улицу Труда обещали в следующем году.

— Мы обратились через главу района по улице Труда. Нам сказали, что в этом году будет делаться смета, а в следующем будут выделены деньги на реконструкцию. В нашем поселении есть еще улица Мира — главная улица, по ней готов проект капитального ремонта дороги вместе с тротуарами на 14 млн. Его мы отвезли в район, они должны поставить в специальную программу дорожного развития. Как выделят денежные средства, мы начнем. Самое главное, что проект есть, — заверила Мария Приданникова.

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