В Карталах на ЖД-переезде столкнулись 4 автомобиля

Фото: ГИБДД Челябинской области

Нетрезвый водитель спровоцировал аварию на железнодорожном переезде в Карталах. ДТП случилось вечером 5 сентября.

Skoda Fabia по касательной столкнулась со встречным Chevrolet Lanos, затем с попутными ВАЗ-2107 и Ford Focus.

Фото: ГИБДД Челябинской области

— В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что водитель Skoda Fabia находится в состоянии опьянения, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Известно, что водителю 63 года, в последние два года на нарушениях правил дорожного движения его не ловили.

Травмы в аварии получили два человека. 63-летнего водителя ВАЗ с места происшествия увезли на машине скорой помощи.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Как сообщили в региональной поисково-спасательной службе, спасателям и сотрудникам пожарной части пришлось освобождать железнодорожные пути от застрявших там автомобилей.

Спровоцировавшему ДТП водителю Skoda теперь грозит штраф до 30 тыс. рублей за управление машиной в состоянии опьянения. У мужчины также могут на два года отобрать водительские права.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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