Трамвайный переезд на Кирова в Челябинске откроют на этой неделе

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Ближайшие три дня, до 8 сентября, будет ограничено движение транспорта по улице Кирова в сторону проспекта Победы, а также по Братьев Кашириных в сторону Береговой. Начался третий этап ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. Рабочие укладывают плитку.

Как только работы будут завершены, ремонт начнется на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, улиц Кирова и Труда.

На данный момент отремонтировано 13 трамвайных переездов из 26 запланированных на этот год

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