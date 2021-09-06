Фото: архив "КП"

Челябинское УФАС выявило антиконкурентное соглашение при заключении контрактов по посадке деревьев в Челябинске. Речь идет об озеленении, которое проводилось в 2020 году на проспекте Ленина.

По материалам проверки регионального ГУ МВД, антимонопольное ведомство установило, что комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил договоры с двумя компаниями и восьми ИП без процедуры торгов. Иными словами, структура мэрии города искусственно раздробило крупный контракт на мелкие части, чтобы не организовывать аукцион по поиску подрядчика. Общая сумма всех работ составила 3,3 млн рублей.

В материалах, представленных ГУ МВД России по Челябинской области в адрес УФАС, имеются пояснения сотрудников комитета дорожного хозяйства. Согласно сведениям, руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО «Сад и огород» и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Однако никаких конкурсных процедур среди предпринимателей до этого момента не проводилось. Кроме того, все коммерческие предложения с компаниями и ИП были заключены практически в один момент.

— Антимонопольным органом установлено, что коммерческие предложения зарегистрированы Комитетом задним числом. Так, ИП Королева зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя только 11 марта 2020 года, а коммерческие предложения от ее имени (с указанием ИНН) направлены 2 марта 2020 года, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольное ведомство собирается прилечь к административной ответственности участников сговора за нарушение антимонопольного законодательства.

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