В Челябинскую область поступило более 72 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область доставили новые партии вакцин от коронавируса. Поступило 70,2 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник V») и 2340 комплектов «КовиВак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как уточнили в ведомстве, вакцину распределят между всеми медицинскими учреждениями, где действуют прививочные кабинеты.

— Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача, — сообщили в Минздраве.

В будние дни привиться от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства, а в ближайшие выходные - обещают вновь провести вакцинацию в торговых центрах и парках. Кроме того, возможен выезд мобильных медицинских бригад на предприятия по коллективным заявкам.

По данным регионального Минздрава, за все время пандемии в Челябинской области зарегистрировано 88 686 случаев заболевания коронавирусом (+ 370 новых подтверждений ко вчерашнему дню, среди заболевших есть двое школьников).

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