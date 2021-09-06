В Челябинской области рабочий упал с высоты, выполняя ночью ремонт крыши школы

Фото: прокуратура Челябинской области
В Челябинской области травмировался рабочий, который ночью ремонтировал кровлю школы. Инцидент произошел в поселке Карабулак Кизильского района. Об обстоятельствах трагедии сообщили в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».
— При монтаже кровли на школе в поселке Карабулак упал рабочий, его увезли в Магнитогорск. Все случилось, как рассказывают жители поселка из-за того, что рабочих заставили работать в темное время суток, — пишут в группе. — После этого сразу все работы прекратились.
По факту произошедшего прокуратура Кизильского района организовала проверку. По ее результатам будут приняты меры реагирования.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства в части соблюдения правил охраны труда при выполнении подрядных работ коммерческой организацией, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Ранее глава Кизильского района Александр Селезнев на своей личной странице в соцсетях писал, что строители пообещали сдать отремонтированную Карабулакскую школу к 6 сентября. По его словам, все пропущенные дни наверстают по ближайшим субботам.
Фото: прокуратура Челябинской области
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