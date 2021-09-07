«Трактор» в Хельсинки уступил финскому «Йокериту» в овертайме

"Трактор" в Хельсинки уступил местному "Йокериту". Фото ХК "Трактор".

К концу первого периода челябинцы уступали 0:2, пропустив оба гола при игре в меньшинстве. В конце второго периода финны еще больше увеличили преимущество - 3:0. Но за полторы минуты до конца второй 20-минутки Виталий Абрамов сократил преимущество, а в начале третьего отрезка матча Андрей Стась делает счет 3:2. Правда, почти сразу «Йокерит» делает счет 4:2. А потом случился "град" шайб в исполнении игроков «Трактора» Томаш Гика и Теэму Пулккинен выравнивают шансы - 4:4. Основное время так и завершилось вничью. В овертайме «Йокерит» все-таки вырывает победу - 5:4. «Трактор» заработал одно очко.

Выездную серию «Трактор» продолжит 8 сентября в Риге с местным «Динамо».

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