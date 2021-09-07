В Челябинской области потеплеет до +17, но ночью будут заморозки

Летняя погода на этой неделе не вернется
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Метеорологи предсказывают в Челябинской области потепление, но одновременно предупреждают о заморозках. По их прогнозу, уже днем 7 сентября воздух прогреется до +12, +17 градусов. От +11 до +18 будет и в следующие два дня. А вот по ночам стоит ожидать значительного похолодания — от 0 до +8 градусов, местами возможны заморозки до -3.
С 7 по 9 сентября местами обещают также кратковременные дожди. Будет дуть ощутимый ветер: западный и юго-западный, 3-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.
Ближайшие выходные, по прогнозу Гидрометцентра, будут не слишком теплыми. В субботу 12 сентября — до +12 градусов днем, без осадков. В воскресенье — до +15 градусов, но пройдет небольшой дождь.
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