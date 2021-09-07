Уровень безработицы в Челябинской области вернулся к доковидным показателям

Губернатор Алексей Текслер ставил задачу вернуть ситуацию с безработицей на доковидный уровень к октябрю 2021 года
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области второй месяц подряд снижается безработица. Как подсчитали в Контрольно-счетной палате по итогам мониторинга, по этот показатель вернулся к доковидному уровню.
— С момента выхода на пиковые значения (август-сентябрь 2020), регистрируемая безработица сократилась почти в четыре раза и в июне-июле 2021 года вернулась к показателям марта 2020 года (1,3%), — сообщили в КСП.
Самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Магнитогорске (0,8%), Челябинские и Кыштыме (1,0%), в Копейске и Миассе (1,2%). Самый высокий — в Нязепетровском районе (5,3%). В среднем по Челябинской области этот показатель (1,3%) ниже, чем по России (1,4%).
По последним данным главного управления по труду и занятости Челябинской области (статистика на 16 июня, с тех пор не обновлялась), на учете состоит более 31 тыс. незанятых граждан, около 27 тыс. имеют статус безработных. Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, заявленных работодателями, составило 42 тыс.
Инфографика: КСП Челябинской области
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