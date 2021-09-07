Участковые из Челябинска, которых массово выселяют из квартир, обратились за помощью к Путину

Семьи с плакатами вышли на улицу и записали видео-обращение президенту Кадр из видео | youtube.com

Участковые из Челябинска, которых массово начали выселять из квартир, записали видео-обращение Владимиру Путину и министру МВД России Владимиру Колокольцеву.

Сообщается, что ни сами участковые, ни их ближайшие родственники не могут приватизировать служебное жилье, выданное им еще в «нулевых», поскольку квартиры каким-то образом были переданы челябинской администрации. Полицейские убеждены в нелегальности этих действий, но многократные обращения в суд никак не повлияли на разрешение проблемы.

— Нас 13 лет вводили в заблуждение по поводу служебного статуса квартир. Все мы отслужили в ОВД не менее 25 лет. Некоторые уже вышли на пенсию по выслуге лет, — говорят жильцы.

Ситуация изменилась с принятием закона о полиции. До него мэрия была обязана предоставить сотрудникам правоохранительных органов крышу над головой, однако, с принятием закона изменились и обязанности властей. Теперь стражи порядка опасаются, что могут остаться на улице. Под угрозой выселения находятся около 20 семей.

В Челябинске в 2006 году завершили стройку ведомственного дома за счет федерального и областного бюджетов. Жилплощадь предназначалась для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в этом доме оказались вовсе не служебными, а перешли в руки муниципалитету.

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