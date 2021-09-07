В Копейске поймали мужчину, который крал из офисов телевизоры и косметику

Преступник крал вещи, если сотрудники организаций за ними не следили Фото: Василий Вахрин

Житель Копейска обокрал по меньшей мере семь офисов различных организаций. Как рассказали в региональном ГУ МВД, по подозрению в серии краж задержали нигде не работающего и неоднократно судимого за имущественные преступления 32-летнего мужчину.

Горожанин заходил в помещения организаций и, если сотрудников не было на месте или они не следили внимательно за происходящим, брал и уносил все, что ему понравится. Мужчине удалось похитить телевизоры, ноутбуки, мобильные телефоны, смесители, косметические средства и наличные деньги. Суммарный ущерб от действий вора составил 280 тыс. рублей.

Украденные вещи злоумышленник продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

— В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в областном полицейском главке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru