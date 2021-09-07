В Челябинской области еще 370 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом в Челябинской области заболели уже более 89 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 370 новых случаев коронавируса.

Сейчас от Covid-19 лечатся 8270 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, за день в регионе от коронавируса умерли 22 человека.

За все время эпидемии диагноз Covid-19 подтвердили у 89 тыс. 56 жителей Челябинской области.

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