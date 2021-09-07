Жители Челябинска получат в подарок детские smart-часы при подключении к Tele2 в «Эльдорадо»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

При подключении к Tele2 в сети магазинов электроники покупатели получат в подарок детские умные часы Geozon. Они оснащены гибридной системой трекеров для точного определения местонахождения ребенка, имеют кнопку для экстренной связи и отличаются прочным корпусом. Акция продлится до 20 сентября.

В начале учебного года при подключении кTele2 в сети магазинов электроники «Эльдорадо»жителей Челябинска ждет подарок – современные и надежные smart-часы Geozon.Родители ребенка, который будет носить умные часы, смогут получать информацию о его местоположении. Детские умные часы Geozon используют гибридную систему позиционирования. Они снабжены трекерами GPS, LBS и Wi-Fi,такое решение позволяет определять местонахождение ребенка с точностью до нескольких метров даже в здании.

Чтобы воспользоваться всеми функциями часов, родителям следует установить на свой смартфон мобильное приложение GeozonGuard. Оно позволяет задавать безопасные геозоны для перемещения ребенка - например, путь от дома до школы или ближайшего магазина. Родители смогут позвонить ребенку, обмениваться с ним голосовыми сообщениями и использовать встроенную камеру для визуального контроля ситуации.Среди других полезных функций часов: шагомер для оценки уровня физических нагрузок детей за день, управление голосом, громкая связь.При возникновении опасной ситуации ребенок может мгновенно подать сигнал тревоги, нажав кнопку SOS.

Умные часы Geozon удобные и надежные. Они подойдут для активных детей, проводящих много времени на свежем воздухе. Прочный и герметичный корпус защищает их от ударов, пыли и брызг воды. Яркий сенсорный дисплей с диагональю 1.22" и разрешением 240x240 пикселей обеспечит ребенку четкое изображение даже в солнечную погоду. Удобный ремень можно легко регулировать на руку детей разного возраста.В обычном режиме часы работают без подзарядки до трех суток.

Если прежде умные часы были аксессуаром в основном технологически продвинутых людей, то сегодня они воспринимаются пользователями как такой же незаменимый гаджет, как, например, смартфон. Smart-часы все чаще родители приобретают для детей как альтернативу или дополнение к смартфону. По данным Tele2, по итогам второго квартала 2021 года продажи детских часов выросли почти в три раза, на 170%.

Чтобы получить в подарок умные часыGeozon,покупателям нужно приобрести в магазине«Эльдорадо» SIM-картуTele2 со специальным тарифом «Интернет для вещей»с обслуживанием на год. Стоимость годового контракта составит 1700 рублей.Тариф включает 1,3 Гб интернет-трафика, 100 минут на звонки Tele2, 30 минут на звонки других операторов связи и 100 SMS ежемесячно.Акция действует до 20 сентября.Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Подробнее - на сайте eldorado.ru.

По информации от пресс-службы Tele2