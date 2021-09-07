Бывшего полицейского и действующего чиновника поймали пьяным за рулем в Челябинской области

Фото: Текслер, помоги | vk.com

В Челябинской области сотрудники ДПС остановили бывшего заместителя начальника ОМВД, ныне начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Агаповского района Дамира Асфандьярова. Они заподозрили, что водитель мог быть нетрезвым.

Историю рассказал местный житель в паблике «Текслер, помоги» Эдгар Миронов. Он сообщает, что Дамир неоднократно пытался убедить сотрудников ДПС в том, что он в абсолютно трезвом состоянии, но на чиновника все равно составили протокол. Однако, несмотря на запрет управлять автомобилем, он все еще на нем передвигается.

— Он продолжает занимать должность, считая, что ему все дозволено. Экс-полицейский, а теперь начальник отдела ГО и ЧС по Агаповскому муниципальному району продолжает чудить — рассказывает в посте Эдгар Миронов.

Южноуральцы начали бурно обсуждать ситуацию, выражая свою позицию в комментариях. Среди пользователей нашлись и те, кто, судя по всему, знаком с Асфандьяровым. Они также высказались по этого поводу.

На завтра, 8 сентября, в мировом суде уже назначено заседание по ч. 1 ст. 12.8 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния») в отношении Дамира Асфандьярова.

«Комсомолка» отправила запрос в ГУ МВД России по Челябинской области с целью подтвердить информацию и узнать детали происходящего, но ответа пока не поступило.

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