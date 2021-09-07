Столичные режиссеры сняли фильм о противостоянии «Трактора» и «Металлурга»

Матчи «Трактор»-«Металлург» всегда самые эмоциональные. Фото: ХК «Трактор»

Фильм вышел на двух интернет-площадках КиноПоиск HD и платформе Wink первого сентября — в день старта нового сезона КХЛ. Документальная лента посвящена историческому противостоянию двух хоккейных клубов Южного Урала — челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Отсюда и название фильма — «Уральское дерби».

Авторы фильма молодые документалисты и выпускники ВГИКа решили показать противостояние команд через соперничество двух хоккейных спортивных школ. Героями фильма стали 14-летние воспитанники «Трактора» и «Металлурга». Мальчишки уже с раннего возраста знают, что такое уральское дерби «медведей» и «стальных лис», готовятся к таким важным матчам.

В фильме, продолжительность которого почти полтора часа, есть диалоги самих мальчишек, их родителей, тренеров, бывших игроков обеих команд, болельщиков. Бригада телевизионщиков основные сюжеты фильма снимала в январе 2021 года, когда юные игроки «Трактора» и «Металлурга» сражались между собой за медали первенства России (игроки 2007 года рождения).

Одним из главных героев фильма стал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинс», двукратный чемпион мира, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин.

— Наш город, ваш город. Чей город лучше? — задается вопросом Евгений Малкин. А позже, рассуждая на тему, где лучше играть в России или за океаном, говорит, что многие одержимы идеей попасть в НХЛ. — Здесь тонкая грань, и можно просто потерять себя.

Два крупных промышленных города Челябинск и Магнитогорск сошлись не в противостоянии двух экономик, а в хоккейных «битвах». На этом и строится основная канва «Уральского дерби». Смотреть трейлер по ссылке.

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