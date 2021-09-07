В челябинском микрорайоне нашли голодного и замерзающего пятилетнего мальчика

Фото: Вишнёвая горка | Oфициальная группа жителей/vk.com

Маленький мальчик без присмотра взрослых гулял на улице в челябинском микрорайоне Вишневая горка. О ребенке рассказала женщина, которая приехала в микрорайон с семьей на отдых.

С мальчиком познакомилась пятилетняя дочь горожанки.

— Он был голоден, попросил кушать. Мы его покормили. Через два часа стало холодно. Мальчик в одной кофточке стал замерзать. Адреса назвать не смог. Вид у него был очень неопрятный, — рассказала женщина.

Челябинка обратилась в полицию. Прибывший на вызов участковый рассказал, что в полиции знают семью мальчика. Ребенка отвели домой. Там его приняли не слишком радушно. Мать, по словам нашедшей мальчика женщины, была избита и пьяна. Соседи сообщили, что женщине регулярно достаются побои.

Жители микрорайона в соцсетях рассказывают, что семья, в которой растет мальчик, многодетная. У ребенка четверо братьев и сестер. Его самого неоднократно замечали гуляющим без присмотра, не всегда одетым по погоде.

В областном полицейском главке подтвердили, что участковый уполномоченный регулярно проводит с родителями профилактические беседы.

Проверку в семье проводили и сотрудники управления соцзащиты Сосновского района. Ранее они не нашли признаков ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Тем не менее, семью взяли на контроль в отделении социально-психологической помощи, родителей предупредили об ответственности за пренебрежение воспитанием детей.

Сейчас неравнодушные жители микрорайона пытаются объединиться и придумать, как помочь детям.

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