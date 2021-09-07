В прокуратуре проведут проверку из-за разрушающейся стены возле школы в Миассе

Фото: «Гражданский патруль»
В прокуратуре проверят сообщения о разрушающихся бетонных блоках подпорной стены у школы №18 в Миассе.
О проблеме сообщили в общественной организации «Гражданский патруль». По словам активистов, стена возле тротуара разваливается, составляющие ее блоки крошатся и расходятся в стороны. В результате проходить по тротуару рядом со школой может быть небезопасно. Местные жители неоднократно жаловались на обветшавшую подпорную стену, но до начала учебного года ее так и не починили.
— Будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации, — рассказала в областной прокуратуре.
Сотрудники ведомства также выяснят, предпринимают ли в местной администрации все необходимые меры по обследованию стены и обеспечению безопасности горожан. В случае нарушений в надзорном ведомстве обещают привлечь виновных к ответственности.
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