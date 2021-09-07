В Челябинске по решению федерального правительства откроют ПЦР-центр

В Челябинске откроют большую лабораторию для обнаружения коронавируса и других инфекций Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинск попал в число городов, где в ближайшие месяцы должны открыться ПЦР-центры. Сеть крупных лабораторий по тестированию граждан на коронавирус и другие инфекции решили открыть в федеральном правительстве. Помимо Челябинска в список городов, где создадут ПЦР-центры, попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Омск и Самара.

Организацией лабораторий займется Роспотребнадзор, которому на эти цели выделяют 223 млн рублей.

Как говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, всего на борьбу с Covid-19 и другими опасными инфекциями потратят 2 млрд рублей из правительственного резервного фонда.

Помимо создания ПЦР-центров в стране планируют открыть четыре лаборатории, где будут заниматься биохимией, инфекционной диагностикой и выявлением патогенов. Кроме того деньги направят на изучение изменчивости возбудителей инфекций и покупку дополнительного оборудования для центров гигиены и эпидемиологии.

Отчитаться о выполнении поручений представители Роспотребнадзора обязаны 1 февраля следующего года.

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