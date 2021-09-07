Художники поздравят Челябинск с Днем рождения двухметровой открыткой

Фото: пресс-служба УФПС по Челябинской области

9 сентября в 15:00 на пешеходной Кировке пройдет праздничная акция ко Дню города. Почта России проведет гашение марок «Челябинск. Город трудовой доблести» одноименным штемпелем первого дня.

На сцене Кировки художники арт-студии вместе с горожанами нарисуют двухметровую открытку, посвященную Челябинску. На обратной стороне карточки участники акции оставят свои пожелания и поздравления городу.

Готовая открытка будет храниться в Музее почтовой связи на проспекте Ленина, 64. Увидеть ее смогут все желающие.

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