В Челябинске такси после столкновения с минивэном влетело в железные ограждения

Фото: читательница КП-Челябинск
Сегодня вечером в Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Сулимова произошла авария с участием двух легковушек. Столкнулись автомобиль со знаками такси и минвэн. О произошедшем сообщила читательница КП-Челябинск.
— Такси после столкновения, судя по всему, врезалось в железные ограждения. У другой легковушки сильно повреждена передняя часть. Пострадавших не видела, — рассказала читательница КП-Челябинск.
Фото: читательница КП-Челябинск
Фото: читательница КП-Челябинск
На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
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