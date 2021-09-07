В Челябинске такси после столкновения с минивэном влетело в железные ограждения

Фото: читательница КП-Челябинск

Сегодня вечером в Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Сулимова произошла авария с участием двух легковушек. Столкнулись автомобиль со знаками такси и минвэн. О произошедшем сообщила читательница КП-Челябинск.

— Такси после столкновения, судя по всему, врезалось в железные ограждения. У другой легковушки сильно повреждена передняя часть. Пострадавших не видела, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

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