Пожар в жилом доме под Челябинском обернулся уголовным делом об убийстве

Фото: архив "КП"

В Копейске ночью, 6 сентября, произошел пожар в одном из частных домов. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

—В ходе проведенных следователями СК и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 44-летний муж потерпевшей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, подозреваемый во время ссоры ударил несколько раз ножом свою жену. После этого он попытался скрыть преступление и поджег дом, оставив там тело женщины.

В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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