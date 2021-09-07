В Златоуст направят врачей из больниц Челябинской области, чтобы решить кадровый вопрос

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из медицинских организаций Челябинской области в Златоуст будут направлены врачи разных специальностей, чтобы решить проблему с нехваткой кадров. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на своей личной странице в Instagram.

— Чтобы поддержать златоустовских врачей и обеспечить доступность медицинской помощи населению на этой неделе мы направим в город специалистов областных больниц по всем узким специальностям. Они продолжат работать и на следующей неделе. Графики приема сообщим в ближайшее время, — рассказала Ирина Гехт.

По словам вице-губернатора, в этом году в Златоуст вернулись семь докторов, а в следующем — их прибавится еще больше. В 2022 году стартует программа по строительству индивидуальных жилых домов. Это должно вызвать интерес у медиков из других регионов.

Кроме того, 14 сентября в Златоусте также откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. Новое медучреждение позволит ставить диагноз своевременно и направлять пациентов на дальнейшее лечение.

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