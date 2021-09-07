На благоустройство улицы Свободы в Челябинске потратят 34 млн рублей

3D-визуализация будущей пешеходной зоны. Иллюстрация: администрация Советского района

В Челябинске сделают пешеходную зону на улице Свободы. На проект собираются потратить 34,4 млн рублей. Территория, где будут проходить работы, затронет участок между перекрестками с улицами Тимирязева и Плеханова.

За то, чтобы привести в порядок именно улицу Свободы, проголосовали жители Челябинска (опрос проводили на портале «Активный житель 74»). Теперь горожанам представили визуализацию будущего облика пешеходной зоны. Проект разработали в архитектурном бюро «Мысли».

— Благоустройство участка будет проведено в 2022 году, — сообщили в администрации Советского района Челябинска.

Пока что готова проектно-сметная документация будущей пешеходной зоны. Выбрать подрядчика собираются до 1 октября по итогам электронного аукциона.

Улицу Свободы планируют оформить в едином стиле на всем протяжении до Привокзальной площади. Во время благоустройства должны заменить асфальтовое покрытие и уложить плитку, установить новые урны, скамейки и фонари, провести дополнительное озеленение.

Среди необычных элементов, которые появятся в прогулочной зоне, если верить опубликованной районной администрацией визуализации, — компактные качели и библиотечный стеллаж, выполненный в виде арки-домика.

Кроме того, на подготовленных проектировщиками иллюстрациях — ряд металлических конструкций, напоминающих лишенные листья деревья, навес из гирлянд над головами гуляющих и скамейки, украшенные мотивирующими цитатами. В качестве примера показано изречение Вольтера о свободе — своеобразный комментарий к названию улицы.

Иллюстрация: администрация Советского района

Иллюстрация: администрация Советского района

Иллюстрация: администрация Советского района

Иллюстрация: администрация Советского района

Иллюстрация: администрация Советского района

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