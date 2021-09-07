В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило улицу в районе Тополиной аллеи

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило улицу Академика Макеева. Инцидент произошел во вторник, 7 сентября.

— Это какой-то ужас. Все в воде, аварийки рядом нет, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Смотреть видеосюжет Вид на затопленную дорогу сверху

Жители «Тополинки» жалуются в соцсетях, что в некоторых домах нет воды. Сейчас они ждут аварийную службу для устранения последствий затопления.

У жителей дома №27 по улице Академика Макеева и вовсе течет вода желтоватого цвета. Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / vk.com

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