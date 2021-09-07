Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 20:36

В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило улицу в районе Тополиной аллеи

Жители вызвали аварийную службу
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило улицу Академика Макеева. Инцидент произошел во вторник, 7 сентября.

— Это какой-то ужас. Все в воде, аварийки рядом нет, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Последствия коммунальной аварии
Видео: читательница КП-Челябинск
Смотреть видеосюжет
Вид на затопленную дорогу сверху
Вид на затопленную дорогу сверху
Видео: Татьяна Максимова

Жители «Тополинки» жалуются в соцсетях, что в некоторых домах нет воды. Сейчас они ждут аварийную службу для устранения последствий затопления.

У жителей дома №27 по улице Академика Макеева и вовсе течет вода желтоватого цвета. Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / vk.com

У жителей дома №27 по улице Академика Макеева и вовсе течет вода желтоватого цвета. Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru