Жителей Челябинской области предупредили о сильном ветре с дождем и заморозках

Челябинцам понадобятся зонтики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в Челябинской области будет дуть сильный ветер. Метеорологи предупреждают, что 8 сентября он будет северо-западным и западным, с порывами до 16 метров в секунду.

В следующие два дня ветер станет еще сильнее: 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. В среду и четверг местами возможны кратковременные дожди. А в пятницу 10 сентября специалисты ожидают уже более сильных умеренных дождей.

Днем в среду воздух прогреется максимум до +16 градусов. Зато в следующие два дня будет от +14 до +19 градусов. В ночь на 9 сентября возможны заморозки до -2 градусов, но уже следующая ночь будет теплее: +5, +10 градусов.

Прогноз Гидрометцентра на выходные скорректировали. Если раньше в субботу осадков не обещали, то теперь и в субботу, и в воскресенье прогнозируют небольшие дожди.

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