В Челябинской области грузовик врезался в легковой ВАЗ, погиб человек

Грузовик смял встречную машину. Фото: ГИБДД Челябинской области
ДТП с грузовиком и легковым автомобилем случилось вечером 7 сентября на в окрестностях Усть-Катава. На 1622-м километре дороги Москва-Челябинск Mercedes-Benz Actros с полуприцепом столкнулся с ВАЗ-2107.
По предварительным данным, 34-летний водитель фуры совершал поворот на пересечении неравнозначных дорог и не уступил ехавшему навстречу ВАЗу.
Фото: ГИБДД Челябинской области
Как рассказали в региональном ГИБДД, за рулем легковой машины находился 64-летний житель Усть-Катава. В аварии он получил травмы. С места происшествия водителя увезли в больницу. Тяжелые травмы получил также 58-летний пассажир ВАЗа. Он скончался до приезда скорой помощи.
Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.
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