В Челябинской области за день выявили 368 случаев коронавируса

За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19. у 368 человек.
На лечении сейчас находятся 8344 больных коронавирусом.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 22 человека.
За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 89 тыс. 424 случая коронавируса.
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