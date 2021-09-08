В Челябинской области за день выявили 368 случаев коронавируса

За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19. у 368 человек.

На лечении сейчас находятся 8344 больных коронавирусом.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 22 человека.

За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 89 тыс. 424 случая коронавируса.

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