«Ждем вестей от коллеги»: врачи областного инфекционного центра в Малой Сосновке ждут встречи с руководителем больницы в столичной Коммунарке

Первым пунктом поездки стал областной инфекционный центр в Малой Сосновке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Челябинск прибыл главный врач столичной больницы №40 («Коммунарка»), главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко. Первым пунктом его поездки стал областной инфекционный центр в Малой Сосновке. На встречу с видным экспертом в области борьбы с коронавирусной инфекцией вышли все врачи, включая тех, у кого был выходной.

Заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог областного инфекционного центра Антон Юлин говорит, что реанимация в Малой Сосновке, рассчитанная на 52 койки, всегда заполнена. И много среди тяжелых больных молодых, в возрасте от 35 до 65 лет. Болеют люди тяжело, много дыхательных осложнений. Есть, увы, летальные исходы.

Единственным способом борьбы с инфекцией Юлин считает вакцинацию.

— Статистика открытая: вы можете посмотреть, как тяжело болеют непривитый и как намного легче ковид переносят вакцинированные. Хотя летальные случаи есть и среди них, — говорит Юлин.

Врач анестезиолог-реаниматолог областного инфекционного центра Антон Юлин Фото: Ольга АНТОНОВА

Летом в Малой Сосновке умерли два пациента, оба — привитые. Один пошел на вакцинацию из очага: его семья болела. Скорее всего, был заражен и он — с вероятностью 90%. То есть нельзя прививаться, если в семье, среди близких кто-то болеет и у тебя с этим человеком был контакт. Второй летальный исход был связан с осложнением хронического сердечно-сосудистого заболевания.

Проценко прибыл на Южный Урал для обмена опытом в борьбе с ковидом.

— Раньше с коллегами мы обменивались опытом на конференциях. Но сейчас их нет, и мы очень рады, что такой авторитетный специалист сам к нам приехал, — говорит Антон Юлин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru