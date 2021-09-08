«Ждем вестей от коллеги»: врачи областного инфекционного центра в Малой Сосновке ждут встречи с руководителем больницы в столичной Коммунарке

Первым пунктом поездки стал областной инфекционный центр в Малой Сосновке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня в Челябинск прибыл главный врач столичной больницы №40 («Коммунарка»), главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко. Первым пунктом его поездки стал областной инфекционный центр в Малой Сосновке. На встречу с видным экспертом в области борьбы с коронавирусной инфекцией вышли все врачи, включая тех, у кого был выходной.
Заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог областного инфекционного центра Антон Юлин говорит, что реанимация в Малой Сосновке, рассчитанная на 52 койки, всегда заполнена. И много среди тяжелых больных молодых, в возрасте от 35 до 65 лет. Болеют люди тяжело, много дыхательных осложнений. Есть, увы, летальные исходы.
Единственным способом борьбы с инфекцией Юлин считает вакцинацию.
— Статистика открытая: вы можете посмотреть, как тяжело болеют непривитый и как намного легче ковид переносят вакцинированные. Хотя летальные случаи есть и среди них, — говорит Юлин.
Врач анестезиолог-реаниматолог областного инфекционного центра Антон Юлин
Фото: Ольга АНТОНОВА
Летом в Малой Сосновке умерли два пациента, оба — привитые. Один пошел на вакцинацию из очага: его семья болела. Скорее всего, был заражен и он — с вероятностью 90%. То есть нельзя прививаться, если в семье, среди близких кто-то болеет и у тебя с этим человеком был контакт. Второй летальный исход был связан с осложнением хронического сердечно-сосудистого заболевания.
Проценко прибыл на Южный Урал для обмена опытом в борьбе с ковидом.
— Раньше с коллегами мы обменивались опытом на конференциях. Но сейчас их нет, и мы очень рады, что такой авторитетный специалист сам к нам приехал, — говорит Антон Юлин.
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