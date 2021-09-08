Детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова высказалась за отмену моратория на смертную казнь для педофилов

Фото: vk.com / Уполномоченный по правам ребёнка

— Я не понимаю, почему у нас в стране нет жестких мер к таким преступлениям?! — эмоционально высказалась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. — Люди, которые их совершают не нормальные, и тюрьма их не исправит! А значит это бомба замедленного действия, которая рванет! А родные отцы, которые насилуют своих родных детей? У меня есть конкретный пример, это нечто сидит за изнасилование своих детей, и пока сидит, снова женился на женщине с ребенком девочкой. Когда есть необходимость введения жестких мер, это делают. Если у нас не будет кардинальных изменений в отношении людей, совершивших тяжкие преступления, то они будут продолжаться.

Также Евгения Майорова отметила, что детей нужно учить правилам поведения, но преступники все равно находят, как обмануть, поэтому единственное решение — отмена моратория на смертную казнь.

6 сентября в Киселевске Кемеровской области мужчина изнасиловал и убил двух 10-летних девочек, которые шли домой после школы. Подозреваемый признал свою вину, затем выяснилось, что в апреле 2019 года он вышел их тюрьмы, где отсидел 10 лет по статье «Насильственные действия сексуального характера».

За пожизненное наказание педофилов выступила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский обмудсмен по Челябинской области Евгения Майорова предложила принять более жесткие меры.

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