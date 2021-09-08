«Никогда не показывали на выставках»: в Челябинск привезли уникальные экспонаты из Музеев Московского Кремля

Елена Гагарина приехала на открытие экспозиции. Фото: Исторический музей

В Историческом музее Южного Урала 7 сентября открылась выставка «Александр I — держав восстановитель». В ней представлено более сотни предметов, связанных с личностью и эпохой правления императора.

Экспонаты для выставки привезли из Москвы. На открытие экспозиции в Челябинск прибыла директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Она рассказала, что сотрудники Московского Кремля специально подбирали исторические ценности для демонстрации в Челябинске.

— Мы привезли сюда самые драгоценные экспонаты, которые хранятся в Музеях Московского Кремля. Это, например, парадная форма, в которой короновался Александр I и которая приравнивается к государственным регалиям (по повелению Петра I все коронационные костюмы навечно отправлялись в Оружейную палату). Сегодня мы вам показываем целый ряд предметов, связанных с именем Александра I, которые никогда ранее не вывозились и никогда ни на каких выставках не показывались. даже в Музеях Московского Кремля, — рассказала Елена Гагарина на открытии выставки.

Как сообщили в Историческом музее, в новой экспозиции пять разделов. Они посвящены юности и коронацией императора, его повседневной жизни, учреждению Александром I музея «Оружейная палата», Отечественной войне 1812 года и победе над Наполеоном.

Среди уникальных вещей, которые могут увидеть челябинцы, — драгоценная сабля, которую внуку Александру подарила императрицей Екатерина II, походная кровать, которую использовал в путешествиях император, и часы, по которым адъютант генерал-губернатора Москвы Ростопчина отдавал приказ о начале поджогов в Москве в 1812 году.

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