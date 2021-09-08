В Агаповском районе иномарка сбила женщину, стоявшую на обочине

Фото: ГИБДД Челябинской области

Женщина погибла в аварии в Агаповском районе утром 8 сентября. ДТП случилось на 8-м километра дороги Обход Магнитогорска. Toyota Camry на большой скорости сначала выехала на встречную полосу, а затем на обочину, где стояла 52-летняя женщина. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, за рулем Toyota находился 44-летний мужчина. По предварительной информации, он не справился с управлением из-за того, что не выбрал безопасную скорость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru