Власти Челябинска сообщили, когда восстановят асфальт после провала трактора на Комсомольском проспекте

Фото: Нетипичный Челябинск/vk.com
На тротуаре Комсомольского проспекта в Челябинске экскаватор ушел под землю. Задняя половина машины оказалась в яме, а ковш беспомощно повис в воздухе. Инцидент произошел в районе перекрестка Комсомольского и улицы Солнечной.
Коммунальщики огородили участок тротуара для проведения работ, но в какой-то момент асфальт под экскаватором разошелся и машина съехала в провал.
Комитет дорожного хозяйства Челябинска прокомментировал ЧП:
— Провал произошел вследствие работ, проводившихся компанией «УСТЭК-Челябинск» (это компания-оператор городских тепловых сетей). По информации указанной сетевой организации, разрушенный участок будет полностью восстановлен до 18 сентября.
Фотография экскаватора, торчащего из земли неподалеку от «Теоремы», быстро облетела социальные сети, и некоторые комментарии достойны отдельного упоминания:
— Метро решил делать, от властей не допросишься.
— Это из метро начали вылазить на свет экскаваторы!
— Застрял в текстурах!
А один челябинец отметил, что экскаватор наполовину под землей только на взгляд пессимиста. Оптимист же видит, что экскаватор большей частью на поверхности.
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