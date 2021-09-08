Власти Челябинска сообщили, когда восстановят асфальт после провала трактора на Комсомольском проспекте

Фото: Нетипичный Челябинск/vk.com

На тротуаре Комсомольского проспекта в Челябинске экскаватор ушел под землю. Задняя половина машины оказалась в яме, а ковш беспомощно повис в воздухе. Инцидент произошел в районе перекрестка Комсомольского и улицы Солнечной.

Коммунальщики огородили участок тротуара для проведения работ, но в какой-то момент асфальт под экскаватором разошелся и машина съехала в провал.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска прокомментировал ЧП:

— Провал произошел вследствие работ, проводившихся компанией «УСТЭК-Челябинск» (это компания-оператор городских тепловых сетей). По информации указанной сетевой организации, разрушенный участок будет полностью восстановлен до 18 сентября.

Фотография экскаватора, торчащего из земли неподалеку от «Теоремы», быстро облетела социальные сети, и некоторые комментарии достойны отдельного упоминания:

— Метро решил делать, от властей не допросишься.

— Это из метро начали вылазить на свет экскаваторы!

— Застрял в текстурах!

А один челябинец отметил, что экскаватор наполовину под землей только на взгляд пессимиста. Оптимист же видит, что экскаватор большей частью на поверхности.

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