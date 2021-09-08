Мошенники начали продавать «Пушкинскую карту» в Челябинской области

Фото: mincult.gov74.ru/

В интернете появились объявления по продаже «Пушкиной карты», которая выдается молодым людям бесплатно для посещения культурных мероприятий. Так, в одном из объявлений, размещенных в Магнитогорске, предлагается купить абонемент за 5 тысяч рублей, хотя номинал такой карты — 3 тысячи.

— Карта до 2026 года, сейчас баланс 3000, до 2026 в году будет по 5000, поэтому такая цена, — говорится в объявлении.

В Управлении культуры Челябинска предупреждают, что карта именная и есть ограничения по возрасту, поэтому воспользоваться сторонним лицам не получится.

— Мошенники предлагают купить «Пушкинскую карту» со скидкой. При номинале в 3000 рублей цена продажи карты колеблется от полутора тысяч до семисот рублей, — говорится в сообщении минкульта. — Все билеты, которые приобретаются по Пушкинской карте, именные. Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся — при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также паспорт.

Проект «Пушкинская карта» стартовал 1 сентября. Южноуральцы с 14 до 22 лет могут получить банковскую карту с 3000 рублей на походы в театр и концерты по всей России. В Челябинске карта действует на отдельные постановки местных театров, доступны концерты в «Родине» и Челябинской филармонии. Список мероприятий регулярно пополняется.

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