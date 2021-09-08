«Челбаскет» выиграл два товарищеских матча у «Нефтехимика», а на днях сразится в Магнитогорске с «Металлургом»

"Челбаскет" проводит товарищеские матчи перед началом нового сезона. Фото БК "Челбаскет".

Игры с тобольским «Нефтехимиком» прошли в челябинском спортивном комплексе Дворца пионеров и школьников на Алом поле. В обоих поединках победу праздновали игроки «Челбаскета» — 76:64 и 80:65. А уже 10 и 11 сентября челябинские баскетболисты сыграют в Магнитогорске против местного «Металлурга», который также, как и «Челбаскет» выступает в чемпионате России в Суперлиге-2. А новый сезон команды начнут уже в октябре.

Кстати, в начале сентября Федерация баскетбола Челябинской области объявила о начале регистрации женских команд на региональный чемпионат.

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