Погибший глава МЧС считал самым страшным событием в своей практике взрыв дома в Магнитогорске

Евгений Зиничев неоднократно бывал в Челябинской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций. В МЧС сообщили, что руководитель ведомства спасал жизнь другого человека. Подробности трагического происшествия пока не известны.

Евгению Зиничеву было 55 лет. МЧС он возглавил в 2018 году. Вскоре после этого случилась трагедия, которую руководитель МЧС позже назвал самой страшной в своей практике – взрыв дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Евгений Зиничев тогда лично приезжал на место чрезвычайной ситуации.

В интервью «Комсомольской правде» глава МЧС рассказывал, как следил за судьбой чудом спасенного из-под завалов на месте обрушившегося подъезда Вани Фокина.

Соболезнования в связи со смертью Евгения Зиничева выразил губернатор Челябинской области Евгений Текслер. Он отметил, что руководитель МЧС погиб как герой.

— Мы всегда чувствовали внимание и поддержку главы МЧС, особенно в самые сложные периоды, такие как трагедия в Магнитогорске в 2018 году и природные пожары на юге области в этом году. Благодаря его принципиальной позиции наш регион всегда своевременно получал необходимую помощь, — подчеркнул губернатор.

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