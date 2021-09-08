На контрольных прокатах в Челябинске выступят два уроженца Южного Урала

Контрольные прокаты фигуристов пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Никита и Ирина родились в Челябинске и начинали заниматься фигурным катанием в спортивной школе «Тодес». Однако, добившись неплохих результатов на юношеском и юниорском уровне, приняли приглашение от специалистов из других регионов страны. Никита Рахманин выступает в паре Кариной Акоповой и сейчас представляет Краснодарский край. Ирина Ушакова в танцах на льду выступает в паре с Максимом Некрасовым и представляет Московскую область.
Отметим, что на недавнем чемпионате России Никита Рахманин и Карина Акопова заняли восьмое место, а Ирина Ушакова с Максимом Некрасовым — «свежеиспеченные» победители юниорского первенства России.
Спортсмены выступят на контрольных прокатах, которые пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября в ЛА «Трактор».
Расписание контрольных прокатов-2021 в Челябинске:
11 сентября
13:55 — танцы на льду, ритм-танец
15:20 — мужчины, короткая программа
16:40 — пары, короткая программа
17:45 — женщины, короткая программа
12 сентября
13:55 — танцы на льду, произвольный танец
15:25 — мужчины, произвольная программа
17:00 — пары, произвольная программа
18:10 — женщины, произвольная программа
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