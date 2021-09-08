На контрольных прокатах в Челябинске выступят два уроженца Южного Урала

Контрольные прокаты фигуристов пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита и Ирина родились в Челябинске и начинали заниматься фигурным катанием в спортивной школе «Тодес». Однако, добившись неплохих результатов на юношеском и юниорском уровне, приняли приглашение от специалистов из других регионов страны. Никита Рахманин выступает в паре Кариной Акоповой и сейчас представляет Краснодарский край. Ирина Ушакова в танцах на льду выступает в паре с Максимом Некрасовым и представляет Московскую область.

Отметим, что на недавнем чемпионате России Никита Рахманин и Карина Акопова заняли восьмое место, а Ирина Ушакова с Максимом Некрасовым — «свежеиспеченные» победители юниорского первенства России.

Спортсмены выступят на контрольных прокатах, которые пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября в ЛА «Трактор».

Расписание контрольных прокатов-2021 в Челябинске:

11 сентября

13:55 — танцы на льду, ритм-танец

15:20 — мужчины, короткая программа

16:40 — пары, короткая программа

17:45 — женщины, короткая программа

12 сентября

13:55 — танцы на льду, произвольный танец

15:25 — мужчины, произвольная программа

17:00 — пары, произвольная программа

18:10 — женщины, произвольная программа

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