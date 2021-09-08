В Челябинской области после недели учебы закрыли четыре класса на карантин

С начала учебного года коронавирус подтвердился у 12 школьников. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области через неделю после начала учебного года начинают закрывать классы на карантин по ОРВИ. Как сообщили в региональном Минобре, ограничения коснулись школ Красноармейского и Кизильского района. В обоих — по два класса сразу.

По данным регионального Минздрава, всего коронавирус с начала учебного года был выявлен у 12 школьников. Первый случай заболевания в сводке зарегистрирован 4 сентября.

За все время пандемии в Челябинской области зарегистрировали 89 424 случая коронавируса. На лечении в настоящий момент находятся 8344 пациентов. Всего от болезни умерли 2 908 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru