В Челябинской области ожидаются дожди и усиление ветра до 20 м/c

Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Челябинской области продолжает ухудшаться. Синоптики обещают в четверг, 9 сентября, не только дожди, но и усиление ветра. Его порывы будут доходить до 20 м/c.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью в регионе температура воздуха составит +3, +8 С° (при прояснении заморозки в воздухе и на поверхности почвы дойдут до -2 С°). Днем столбик термометра поднимется до +13, +18 С°. В течение суток будет облачно с прояснениями, также ожидаются местами кратковременные дожди.

В МЧС напоминают: не стоит прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Также не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

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