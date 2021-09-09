В Челябинской области из-за неправильного применения пестицидов массово погибли пчелы

Пчелы погибли после обработки полей ядохимикатами. Фото: Юлия МИЛИЦИНА

В Каслинском районе массово погибли пчелы. Это произошло после того, как местное предприятие обработало поля средствами для уничтожения насекомых. Пчеловоды пожаловались в региональное управление Россельхознадзора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Россельхознадзор по обращениям граждан провел документарную проверку. Выяснилось, что сельхозпредприниматель нарушил правила обращения с пестицидами. По закону, он должен был заранее через СМИ предупредить о применении ядохимикатов жителей всех населенных пунктов, которые находятся на расстоянии 7 километров от границы полей. Такого предупреждения не было.

— В отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за мероприятия по работе с ядохимикатами, возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», — рассказали в региональном управлении Россельзознадзора.

Ответственным за гибель пчел придется заплатить штрафы от 2 до 100 тыс. рублей.

Вымирание пчел - глобальная экологическая проблема, из-за которой человечество может столкнуться с угрозой голода: без пчел не выживут опыляемые растения и питающиеся ими животные. Всемирный фонд защиты пчел считает основной причиной исчезновения этих насекомых повсеместное применение пестицидов.

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