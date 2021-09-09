В Челябинской области в конце недели пойдет снег

Синоптики ждут, что местами в ночь на субботу пройдет дождь со снегом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Первый снег может выпасть в Челябинской области уже на этой неделе. По прогнозу метеорологов, дожди с мокрым снегом пройдут в ночь на субботу 11 сентября. Температура воздуха в это время будет от 0 до + 5 градусов.
Днем в субботу воздух прогреется до +9, +14 градусов.
Ветер в ближайшие дни не утихнет. Он будет попеременно западным, юго-западным и северо-западным, 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.
Сегодня, 9 сентября, метеорологи прогнозируют от +13 до +18 градусов в дневное время.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru