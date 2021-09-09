В Челябинской области в конце недели пойдет снег

Синоптики ждут, что местами в ночь на субботу пройдет дождь со снегом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый снег может выпасть в Челябинской области уже на этой неделе. По прогнозу метеорологов, дожди с мокрым снегом пройдут в ночь на субботу 11 сентября. Температура воздуха в это время будет от 0 до + 5 градусов.

Днем в субботу воздух прогреется до +9, +14 градусов.

Ветер в ближайшие дни не утихнет. Он будет попеременно западным, юго-западным и северо-западным, 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

Сегодня, 9 сентября, метеорологи прогнозируют от +13 до +18 градусов в дневное время.

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