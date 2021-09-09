В Челябинской области за день выявили 367 новых случаев коронавируса

От коронавируса за день умерли 20 человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 367 человек.
На лечении сейчас находится 8421 больной коронавирусом.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 20 человек.
За все время с начала эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 89 тыс. 791 случай заболевания коронавирусом.
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