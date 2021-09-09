На берегу озера Тургояк незаконно построили железную дорогу

Рельсы для мини-поезда проложили рядом с озером Тургояк. Фото: прокуратура Челябинской области

Арендаторы с нарушениями используют землю в популярных у туристов местах отдыха - на берегах озер Увильды и Тургояк. Это выяснилось после проверки природоохранной прокуратуры.

В лесу на территории санатория «Жемчужина Урала» на Тургояке обнаружили незаконно построенную детскую железную дорогу. Рельсы смонтировали на бетонном основании, при этом повредили природный слой почвы.

На берегу озера Увильды ООО «Интеркомсервис» захламило свой участок строительным мусором. Непосредственно в воде на территории компании нашли старый и уже гниющий деревянный настил.

Фото: прокуратура Челябинской области

— Юридические и должностные лица ООО «Интеркомсервис» и ООО «Санаторий «Жемчужина Урала» привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 350 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

У руководителей организаций в надзорном ведомстве потребовали устранить все допущенные нарушения.

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