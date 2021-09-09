В Челябинской области впервые удалили опухоль печени с помощью новой технологии

Операция длилась 11 часов. Фото: ЧОКБ

В Челябинской областной клинической больнице выполнили сложнейшую операцию по удалению опухоли. Метод, использованный хирургами, в регионе ранее не применяли .

Опухоль была расположена рядом с крупными кровеносными сосудами. Печень пациента требовалось разрезать и «выключить» из жизненного цикла на продолжительный период. При обычных методах операции существовали две серьезных проблемы. Во-первых, во время операции могло возникнуть неконтролируемое кровотечение, а во-вторых, из-за недостаточного кровоснабжения клетки печени начали бы погибать.

Чтобы избежать тяжелых осложнений врачи решили прибегнуть к средству, которое обычно используют при трансплантации органов. Ткани печени во время операции охладили с помощью специальных растворов.

Перед вмешательством рентгенологи создали подробную трехмерную компьютерную модель печени и находящейся в ней опухоли. Хирурги смогли точно изучить и смоделировать предстоящую работу.

Как сообщили в пресс-службе ЧОДКБ, сама операция длилась 11 часов. Друг друга сменяли три бригады врачей.

Впоследствии гистологические исследования подтвердили, что опухоль удалось удалить полностью. Послеоперационный период прошел без угрожающих жизни осложнений. Сейчас пациента, состояние которого признали удовлетворительным, уже выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение.

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