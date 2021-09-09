В Челябинской области водитель иномарки насмерть 84-летнюю пенсионерку

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области сегодня днем, 9 сентября, водитель иномарки насмерть сбил пешехода. По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло на 2 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск.

— По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на пешехода, 84-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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