Жители поселка в Челябинской области пожаловались на поезда, загородившие пешеходную дорожку

Фото: архив "КП"

В Челябинской области жители поселка Красногорский Еманжелинского района пожаловались на поезда, перегородившие пешеходную дорожку на станции Красноселка. Из-за этого дети, которые идут к остановке школьного автобуса, вынуждены искать другие способы перейти железнодорожные пути.

— С начала учебного года начали ставить поезда, перекрывая пешеходную дорожку. Дети вынуждены искать варианты, как попасть на школьный автобус: под вагонами, через вагоны, или обходить вокруг. И это все происходит на путях. Все лето не было поездов. Как дети пошли в школу — начался ФОРТ БОЯРД. Прошу разобраться! — написала жительница поселка в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ЮУЖД на запрос корреспондента КП-Челябинск ответили, что в настоящее время на станции Красноселка ведутся работы по капитальному ремонту пути. В связи с этим на станции находится большое количество специализированной техники и подвижного состава, загруженного материалами для проведения ремонтных работ.

— На период проведения ремонтно-путевых работ силами работников дистанции пути организовано дежурство для исключения случаев травмирования граждан и для их сопровождения, в том числе детей, при переходе через железнодорожные пути станции Красноселка. Во время прибытия автобуса сооружается временный переход через железнодорожные пути взамен реконструируемого, — сообщили в ЮУЖД.

Работы по капитальному ремонту пути будут продолжаться до 10 сентября. По их завершению железнодорожная инфраструктура станции будет восстановлена в полном объеме.

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