В Челябинской области ожидаются ливни и усиление ветра до 22 м/c

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Челябинской области в последний день рабочей недели готовит несколько неприятных сюрпризов — это крупные ливни и значительное усиление ветра. ГУ МЧС по региону уже разослало предупреждения о непогоде.

— По данным ЦГМС: 10 сентября на территории Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 22 м/с. Телефоны служб 101,112, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В МЧС напоминают: не стоит прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Также не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью, 10 сентября, температура воздуха в регионе составит +5, +10 С°. Днем столбик термометра поднимется до +13, +18 С°. Кроме того, прогнозируются кратковременные дожди, которые на западе дойдут до сильных.

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