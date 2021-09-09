В Челябинской области за лето в лагерях заболели коронавирусом 26 детей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ходе летней оздоровительной кампании в Челябинской области коронавирусом заболели 26 детей, отдыхавших в загородных и городских лагерях. Однако массовых случаев заражения в регионе не было. Об этом сообщил заместитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Ефремов.

— К сезону 2021 года дополнительно во все организации отдыха приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, антисептические средства, обеспечен постоянно пополняемый запас дезинфицирующих средств, — сообщил Владимир Ефремов. — Все сотрудники организаций отдыха и оздоровления всех типов перед началом смен проходили обследования на новую коронавирусную инфекцию не более чем за 72 часа до заезда. Всего обследовано 15 056 сотрудников. При выявлении сотрудников с положительными результатами данные лица не допускались к работе.

В ходе проверки летних лагерей сотрудниками Роспотребнадзора было выявлено пять нарушений требований СанПиН по профилактике коронавирусной инфекции. Из них по трем делам суды приняли решение о назначении административного штрафа.

Всего за сезон оздоровительную кампанию прошли 127 492 юных южноуральца, из них в загородных лагерях побывали 42818 человек.

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